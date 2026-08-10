Ichimasa Kamaboko verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ichimasa Kamaboko hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 18,97 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -11,300 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 7,38 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,13 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 17,81 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Ichimasa Kamaboko 40,67 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahr hat Ichimasa Kamaboko im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 35,54 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 34,58 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at