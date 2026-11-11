Ichimasa Kamaboko veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ichimasa Kamaboko lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Ichimasa Kamaboko hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 22,35 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -6,650 JPY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,82 Prozent auf 7,79 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,43 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at