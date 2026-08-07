ICHINEN legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ICHINEN hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 316,17 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 104,71 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 45,26 Milliarden JPY – ein Plus von 10,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ICHINEN 41,15 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at