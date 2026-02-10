ICHINEN verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ICHINEN hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 74,53 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ICHINEN ein EPS von 74,33 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat ICHINEN mit einem Umsatz von insgesamt 40,63 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,26 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at