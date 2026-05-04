04.05.2026 06:31:29

ICHINEN: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ICHINEN stellte am 01.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 65,39 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 45,53 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat ICHINEN im vergangenen Quartal 40,95 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ICHINEN 38,71 Milliarden JPY umsetzen können.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 323,49 JPY gegenüber 280,28 JPY im Vorjahr.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 162,25 Milliarden JPY, während im Vorjahr 154,92 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

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