ICHISHIN hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ICHISHIN präsentierte in der am 09.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 70,03 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ICHISHIN 134,82 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ICHISHIN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,36 Milliarden JPY im Vergleich zu 5,19 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at