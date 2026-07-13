ICHISHIN verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ICHISHIN hat am 10.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -13,48 JPY. Ein Jahr zuvor waren -33,190 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat ICHISHIN mit einem Umsatz von insgesamt 4,19 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,35 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at