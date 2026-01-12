ICHISHIN veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ICHISHIN hat am 09.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.11.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 18,20 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -17,340 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,05 Prozent auf 4,31 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at