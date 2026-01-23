Ichiyoshi Securities hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ichiyoshi Securities veröffentlichte am 22.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Ichiyoshi Securities hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 38,43 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 10,75 JPY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 260,31 Prozent auf 17,08 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,74 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at