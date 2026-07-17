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17.07.2026 06:31:29
Ichiyoshi Securities präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ichiyoshi Securities hat am 16.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 52,34 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Ichiyoshi Securities 7,10 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 7,61 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ichiyoshi Securities 4,64 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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