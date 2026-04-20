Ichiyoshi Securities: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ichiyoshi Securities veröffentlichte am 17.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 58,54 JPY. Im letzten Jahr hatte Ichiyoshi Securities einen Gewinn von 5,59 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ichiyoshi Securities im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 461,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24,38 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,34 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 137,32 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 47,11 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Ichiyoshi Securities im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 30,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24,58 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 18,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at