Ichiyoshi Securities: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ichiyoshi Securities hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 30,91 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ichiyoshi Securities 33,25 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 14,07 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,00 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at