ICHOM startet seine Konferenzreihe 2020 unter der Leitung von Professor Michael E. Porter

LONDON, 21. Mai 2020 /PRNewswire/ -- Das internationale Konsortium für die Messung von Gesundheitsergebnissen (ICHOM, The International Consortium for Health Outcomes Measurement) startet die neue Konferenzreihe 2020, eine Reihe von Online-Veranstaltungen, die im Laufe des Jahres 2020 stattfinden werden. Das erste Webinar findet am 27. Mai 2020 statt.

Professor Michael E. Porter von der Harvard University, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender von ICHOM, wird das erste Webinar leiten. In Bezug auf die Serie teilt er mit: „Ich freue mich, die ICHOM-Konferenzreihe 2020 bekanntgeben zu können. Die Reihe bietet die aktuellsten Informationen über wertorientierte Gesundheitsversorgung, einschließlich grundlegender Erkenntnisse von wichtigen Experten, die an vorderster Front auf dem Weg zur Werttransformation stehen. Diese Diskussionen sind entscheidend, um die weitere Implementierung und Innovation in der wertbasierten Gesundheitsversorgung voranzutreiben."

Die Konferenzreihe bringt Führungskräfte im Gesundheitswesen aus der ganzen Welt zusammen und beinhaltet Themen wie die Führung in einer VBHC-Umgebung (VBHC = Value Based Health Care, wertbasierte Gesundheitsversorgung), Fallstudien zur Implementierung, die Bewältigung der Herausforderungen der PROM-Erfassung (PROM = Patient Reported Outcome Measures, Maßnahmen zum Patientenfeedback) und die Rolle der Telemedizin bei VBHC. Die Teilnehmer werden die Möglichkeit haben, mit Vordenkern in Bezug auf die Gesundheitsstrategie in Kontakt zu treten, die die Bedeutung von Ergebnismessungen diskutieren und sicherstellen werden, dass der Patient weiterhin im Mittelpunkt aller Initiativen steht.

Auch der ICHOM-Vorstand wird seine Strategie für die nächsten drei Jahre und darüber hinaus bekanntgeben, die die Weiterentwicklung von Standardsätzen, Implementierung und Benchmarking, Partnerschaftspläne und Gemeinschaftsentwicklung umfasst.

Die Serie wird virtuelle Veranstaltungen umfassen, die im Mai, Juni, Juli, September und November stattfinden werden, und jeder Delegierte erhält kostenlosen Zugang zu der neuen Online-Community von ICHOM: ICHOM Connect ermöglicht Diskussionen vor und nach der Veranstaltung.

Um über den Inhalt der Veranstaltungen zu entscheiden, wurde ein beratender Ausschuss für das Konferenzprogramm (Conference Programme Advisory Committee, CPAC) eingesetzt. Zu den Mitgliedern gehören Jan Hazelzet, Professor für Healthcare Quality and Outcomes, ErasmusMC; Pieter de Bey, Direktor, Santeon; Professor Elizabeth Teisberg, Executive Director – Value Institute for Health and Care, Universität von Texas, Stefan Larsson, Senior Partner und Managing Director der Boston Consulting Group; Nicola Bedlington, Special Advisor, Europäisches Patientenforum; Dayenne Zwaagman, Mitbegründerin von Hart4Onderzoek/Heart4Research, der ersten Plattform von Patientenvertretern in den Niederlanden.

Die Mission von ICHOM besteht darin, das Potenzial einer wertbasierten Gesundheitsversorgung zu erschließen, indem globale Standardsätze von Ergebnismaßnahmen definiert werden, die für die Patienten am wichtigsten sind, und die Annahme und Berichterstattung dieser Maßnahmen weltweit vorangetrieben werden, um einen besseren Wert für alle Stakeholder zu schaffen.

