Ichor Holdings Aktie
WKN DE: A2DJD8 / ISIN: KYG4740B1059
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03.09.2026 14:53:01
Ichor Holdings COO Bruce Ragsdale Sells 10,587 Shares
Chief Operating Officer Bruce Ragsdale sold 10,587 shares of Ichor Holdings, Ltd. (NASDAQ:ICHR) on Sept. 1, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($51.93); post-transaction value based on September 01, 2026, market close ($51.76).Ichor Holdings operates as a specialized supplier within the semiconductor capital equipment ecosystem, with a market capitalization of $1.9 billion and TTM revenues of $1.0 billion. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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