Ichor informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ichor hat am 09.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Ichor hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,120 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 223,6 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 4,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 233,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1,540 USD. Im Vorjahr waren -0,640 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 11,61 Prozent auf 947,65 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 849,04 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at