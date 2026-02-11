|
11.02.2026 06:31:28
Ichor informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ichor hat am 09.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Ichor hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,120 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 223,6 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 4,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 233,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1,540 USD. Im Vorjahr waren -0,640 USD je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 11,61 Prozent auf 947,65 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 849,04 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich schwächer -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt schließt am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich.