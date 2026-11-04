Ichor stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ichor hat am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,55 USD. Im letzten Jahr hatte Ichor einen Gewinn von -0,670 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 37,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 328,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 239,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at