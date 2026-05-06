Ichor verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ichor hat am 04.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 256,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 244,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at