Ichor: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Ichor veröffentlichte am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,03 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,280 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ichor in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 294,8 Millionen USD im Vergleich zu 240,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at