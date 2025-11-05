Ichor zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ichor lud am 03.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,67 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Ichor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 239,3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 211,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at