28.01.2026 06:31:29
ICI PakistanXD hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
ICI PakistanXD hat am 27.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 5,30 PKR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ICI PakistanXD 7,96 PKR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,06 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 27,71 Milliarden PKR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 31,52 Milliarden PKR umgesetzt.
