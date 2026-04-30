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30.04.2026 06:31:29
ICI PakistanXD öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
ICI PakistanXD hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,12 PKR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,65 PKR je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 29,05 Milliarden PKR. Im Vorjahreszeitraum waren 29,80 Milliarden PKR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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