|
07.08.2026 06:31:29
ICI PakistanXD: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
ICI PakistanXD präsentierte am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,03 PKR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 6,17 PKR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat ICI PakistanXD 27,99 Milliarden PKR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27,89 Milliarden PKR erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 21,11 PKR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 25,46 PKR je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 113,38 Milliarden PKR – das entspricht einem Abschlag von 5,47 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 119,94 Milliarden PKR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.