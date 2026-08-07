ICI PakistanXD: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

ICI PakistanXD präsentierte am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,03 PKR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 6,17 PKR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat ICI PakistanXD 27,99 Milliarden PKR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27,89 Milliarden PKR erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 21,11 PKR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 25,46 PKR je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 113,38 Milliarden PKR – das entspricht einem Abschlag von 5,47 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 119,94 Milliarden PKR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at