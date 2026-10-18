ICICI Bank Aktie
WKN: 936793 / ISIN: US45104G1040
|
18.10.2026 21:57:17
ICICI Bank: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its second quarter of fiscal 2027 earnings call, held on Oct. 17, 2026, ICICI Bank (NYSE:IBN) announced a 20.1% year-over-year increase in net profit to 148.4 billion Indian rupees. The lender's ability to expand core profitability while maintaining clean asset quality provides a stable foundation for compounding returns. Three things management said stand out.
ICICI Bank focuses on driving core profit from underlying operations rather than relying on volatile trading income. It builds deep customer relationships across local ecosystems to capture high-margin lending and steady fee income.
Total lending expanded rapidly as the bank mobilized foreign currency non-resident deposits, known as FCNR (B) deposits, to fund overseas growth. Strip out those international advances and domestic credit expansion remained robust across both consumer and commercial borrowers, with domestic loans growing 22.8% year over year.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ICICI Bank Ltd. (Spons. ADRS)
|
16.10.26
|Ausblick: ICICI Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
02.10.26
|Erste Schätzungen: ICICI Bank stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
17.07.26
|Ausblick: ICICI Bank zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu ICICI Bank Ltd. (Spons. ADRS)
Aktien in diesem Artikel
|ICICI Bank Ltd
|1 396,80
|0,13%
|ICICI Bank Ltd. (Spons. ADRS)
|26,60
|1,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.