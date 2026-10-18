ICICI Bank Aktie

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WKN: 936793 / ISIN: US45104G1040

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18.10.2026 21:57:17

ICICI Bank: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its second quarter of fiscal 2027 earnings call, held on Oct. 17, 2026, ICICI Bank (NYSE:IBN) announced a 20.1% year-over-year increase in net profit to 148.4 billion Indian rupees. The lender's ability to expand core profitability while maintaining clean asset quality provides a stable foundation for compounding returns. Three things management said stand out.

ICICI Bank focuses on driving core profit from underlying operations rather than relying on volatile trading income. It builds deep customer relationships across local ecosystems to capture high-margin lending and steady fee income.

Total lending expanded rapidly as the bank mobilized foreign currency non-resident deposits, known as FCNR (B) deposits, to fund overseas growth. Strip out those international advances and domestic credit expansion remained robust across both consumer and commercial borrowers, with domestic loans growing 22.8% year over year.

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Aktien in diesem Artikel

ICICI Bank Ltd 1 396,80 0,13% ICICI Bank Ltd
ICICI Bank Ltd. (Spons. ADRS) 26,60 1,53% ICICI Bank Ltd. (Spons. ADRS)

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