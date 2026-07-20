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20.07.2026 06:31:29
ICICI Bank: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
ICICI Bank lud am 18.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 21,54 INR, nach 19,02 INR im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 796,89 Milliarden INR – ein Plus von 6,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ICICI Bank 745,76 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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