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20.04.2026 06:31:29
ICICI Bank gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
ICICI Bank hat am 18.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 20,62 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 19,11 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 846,14 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 797,48 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 75,89 INR. Im letzten Jahr hatte ICICI Bank einen Gewinn von 72,41 INR je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig wurden 3 121,18 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte ICICI Bank 2 930,07 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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