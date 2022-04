ICICI Bank informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ICICI Bank hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.04.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2022 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 10,10 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,40 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat ICICI Bank 173,42 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 145,43 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 9,04 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 181,03 Milliarden INR geschätzt worden war.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 33,58 INR gegenüber 23,40 INR im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat ICICI Bank 659,84 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,85 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 579,58 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 32,70 INR je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 663,06 Milliarden INR beziffert.

Redaktion finanzen.at