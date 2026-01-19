ICICI Bank informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ICICI Bank hat am 17.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,39 USD gegenüber 0,400 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,62 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 2,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,84 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

