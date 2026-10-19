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19.10.2026 06:31:29
ICICI Bank informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
ICICI Bank hat am 17.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 22,76 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 18,71 INR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 881,61 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 761,47 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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