ICICI Bank präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ICICI Bank hat sich am 18.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,440 USD je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,42 Prozent auf 8,42 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,71 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at