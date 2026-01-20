ICICI Bank Aktie
ICICI Bank Shares Slide 5% Despite Venture Arm Leading Funding Round
(RTTNews) - ICICI Bank Limited (IBN) shares declined on Tuesday, falling 4.56 percent, or $1.41, even as ICICI Venture participated in a new funding round for supply chain robotics firm Unbox Robotics.
The stock was trading at $29.46 after opening at $29.95, compared with a previous close of $30.87 on the New York Stock Exchange. Shares moved between $29.08 and $30.05 during the session. The bid was $29.40 and the ask was $29.41.
Unbox Robotics announced it raised $28 million, or about INR 243 crore, in a Series B funding round led by ICICI Venture and Redstart Labs, with participation from F-Prime, 3one4 Capital, Navam Capital, Force Ventures, and existing investors.
ICICI Bank's 52-week range stands at $27.42 to $34.57.
