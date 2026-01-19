|
ICICI Bank: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
ICICI Bank hat am 17.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 17,54 INR. Im Vorjahresviertel waren 16,72 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 767,82 Milliarden INR – ein Plus von 2,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ICICI Bank 746,27 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
