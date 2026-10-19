ICICI Bank: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ICICI Bank lud am 17.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,48 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,430 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 9,22 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,72 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at