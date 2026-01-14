ICICI Lombard General Insurance Company öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ICICI Lombard General Insurance Company hat am 13.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 13,25 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 14,63 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat ICICI Lombard General Insurance Company 69,21 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 61,65 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 14,05 INR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 68,36 Milliarden INR umgesetzt wurden.

