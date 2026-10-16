ICICI Lombard General Insurance Company: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ICICI Lombard General Insurance Company hat am 14.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 18,95 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ICICI Lombard General Insurance Company 16,49 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 82,52 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 69,02 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 18,93 INR sowie einem Umsatz von 68,68 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at