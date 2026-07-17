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17.07.2026 06:31:29
ICICI Lombard General Insurance Company verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
ICICI Lombard General Insurance Company hat am 15.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,08 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 15,06 INR erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat ICICI Lombard General Insurance Company 71,02 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 64,09 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 10,49 INR sowie einen Umsatz von 79,68 Milliarden INR prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
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