ICICI Prudential Life Insurance Company hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ICICI Prudential Life Insurance Company präsentierte am 01.06.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,443 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 116,96 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 1,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ICICI Prudential Life Insurance Company 118,80 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1,33 INR prognostiziert, während der Umsatz bei 110,61 Milliarden INR erwartet worden war.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 5,25 INR. Im Vorjahr hatte ICICI Prudential Life Insurance Company 6,70 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 366,59 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 357,33 Milliarden INR in den Büchern standen.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 5,58 INR und einen Umsatz von 368,56 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

