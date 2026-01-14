ICICI Prudential Life Insurance Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ICICI Prudential Life Insurance Company hat am 13.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 2,68 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ICICI Prudential Life Insurance Company 2,25 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat ICICI Prudential Life Insurance Company im vergangenen Quartal 227,79 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 402,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ICICI Prudential Life Insurance Company 45,30 Milliarden INR umsetzen können.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,75 INR sowie einen Umsatz von 134,87 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at