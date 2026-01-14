|
14.01.2026 06:31:28
ICICI Prudential Life Insurance Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
ICICI Prudential Life Insurance Company hat am 13.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
In Sachen EPS wurden 2,68 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ICICI Prudential Life Insurance Company 2,25 INR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat ICICI Prudential Life Insurance Company im vergangenen Quartal 227,79 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 402,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ICICI Prudential Life Insurance Company 45,30 Milliarden INR umsetzen können.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,75 INR sowie einen Umsatz von 134,87 Milliarden INR prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX wenig bewegt -- Wall Street uneins erwartet - Tech-Werte stark -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag etwas leichter. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die Wall Street dürfte am Donnerstag gespalten starten. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.