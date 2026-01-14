ICICI Securities: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

ICICI Securities hat am 13.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 19,64 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ICICI Securities noch ein Gewinn pro Aktie von 15,53 INR in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 15,56 Milliarden INR, gegenüber 15,86 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,89 Prozent präsentiert.

