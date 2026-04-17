ICICI Securities stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ICICI Securities veröffentlichte am 14.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 17,49 INR. Im Vorjahresviertel waren 11,99 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 15,05 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,98 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 70,89 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte ICICI Securities ein EPS von 60,20 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 58,96 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 63,04 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at