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16.10.2026 06:31:29
ICICI Securities verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
ICICI Securities hat am 14.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 18,16 INR. Im letzten Jahr hatte ICICI Securities einen Gewinn von 17,58 INR je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz wurden 16,64 Milliarden INR gegenüber 14,24 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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