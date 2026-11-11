ICL-Israel Chemicals Aktie
WKN: 902166 / ISIN: IL0002810146
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11.11.2026 10:48:57
ICL Group Ltd Q3 Sales Increase
(RTTNews) - ICL Group Ltd (ICL) revealed a profit for third quarter of $120 million
The company's earnings totaled $120 million, or $0.09 per share. This compares with $115 million, or $0.09 per share, last year.
Excluding items, ICL Group Ltd reported adjusted earnings of $126 million or $0.10 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.1% to $1.910 billion from $1.853 billion last year.
ICL Group Ltd earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $120 Mln. vs. $115 Mln. last year. -EPS: $0.09 vs. $0.09 last year. -Revenue: $1.910 Bln vs. $1.853 Bln last year.
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