ICL-Israel Chemicals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ICL-Israel Chemicals hat am 18.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,70 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,60 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,180 USD. Im Vorjahr waren 0,320 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 7,15 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,84 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at