ICL-Israel Chemicals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ICL-Israel Chemicals hat am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

ICL-Israel Chemicals hat ein EPS von 0,09 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,090 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,85 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,75 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at