ICL-Israel Chemicals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ICL-Israel Chemicals lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ICL-Israel Chemicals 0,070 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,02 Milliarden USD – ein Plus von 14,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ICL-Israel Chemicals 1,77 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at