ICL-Israel Chemicals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ICL-Israel Chemicals hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,090 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Umsatzseitig wurden 1,91 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ICL-Israel Chemicals 1,85 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at