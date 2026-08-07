ICL-Israel Chemicals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ICL-Israel Chemicals veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 2,14 Milliarden USD gegenüber 1,83 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at