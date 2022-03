iClick Interactive Asia Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

iClick Interactive Asia Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.03.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

iClick Interactive Asia Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,021 USD je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 76,3 Millionen USD, gegenüber 78,7 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,01 Prozent präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,010 USD beziffert, während im Vorjahr 0,089 USD je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahr hat iClick Interactive Asia Group im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 20,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 307,70 Millionen USD. Im Vorjahr waren 254,75 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Verlust von 0,041 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 322,64 Millionen USD ausgegeben.

Redaktion finanzen.at