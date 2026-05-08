Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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08.05.2026 11:36:00
iCloud-Lock-in: Apple droht weiter Milliardenstrafe in Großbritannien
Bis zu 3 Milliarden Pfund möchte eine Verbraucherschutzorganisation für iCloud-Nutzer einklagen. Apple wollte, dass nur für zahlende Kunden geklagt werden kann.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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