iCo Therapeutics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

iCo Therapeutics hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

iCo Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,080 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at