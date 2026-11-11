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11.11.2026 06:31:29
Icom gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Icom hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 58,20 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11,87 JPY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,08 Prozent auf 9,96 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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